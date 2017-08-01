У Запоріжжі головний лікар провернув махінацію на 13 мільйонів, накупивши непридатних для використання "швидких"

Сьогодні, 1 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затримало головного лікаря Запорізької обласної лікарні, якого підозрюють у завданні збитків державі на суму 13 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Національного антикорупційного бюро України.

Посадовця затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем»); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 («Службове підроблення») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, затриманий у змові з іншими службовими особами лікарні та одного з ТОВ у 2012 році організував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету (бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я»).

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«В результаті для потреб очолюваного ним комунального медичного закладу за бюджетні кошти було придбано 26 одиниць легкових спеціальних (санітарних) автомобілів, комплектація та технічні параметри яких не відповідали вимогам стандартів України, і експлуатація яких за прямим призначенням була неможливою», - говориться у повідомленні.

На даний час затриманий доставляється до Національного антикорупційного бюро у м. Києві, де йому буде повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади.

Також в НАБУ зазначили, що слідчі дії в Запорізькій обласній лікарні здійснюються в рамках розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими особами Запорізької ОДА та Запорізької клінічної лікарні своїм службовим становищем, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в особливо великих розмірах.