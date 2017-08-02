На Закарпатті через аномальну спеку скорочено робочий день на 1 годину

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про скорочення робочого дня у регіоні на одну годину через аномальну спеку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

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Розпорядження набуває чинності сьогодні, діятиме скорочення до 10 серпня. Саме в цей період синоптики прогнозують в області аномально високу температуру повітря.

В ОДА уточнили, що за прогнозами, на переважній частині Закарпаття очікується до 36 градусів тепла, а в південних районах – Берегівщині та Виноградівщині – до 38 градусів спеки.

«Продуктивно працювати в таких умовах можна хіба що в обладнаних кондиціонерами приміщеннях, яких небагато. Для решти працівників (а особливо тих, хто працює просто неба), краще поміняти режим роботи й скоротити робочий час на годину», – цитує прес-служба Геннадія Москаля.

Недопрацьовані з 2 по 10 серпня години будуть перенесені на робочі дні в кінці серпня й на початку вересня, коли температура повітря нормалізується, за попередніми даними, від 28 серпня по 5 вересня.

Згідно з розпорядженням Москаля, установам та підприємствам усіх форм власності рекомендується змінити робочий графік працівників, збільшити технологічні перерви, обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки тощо.

В ОДА також уточнили, що історичний максимум температури повітря на Закарпатті був зафіксований 15 липня 1952 р. в Ужгороді – плюс 38,6 градусів та 22 серпня 2012 р. в Берегові – плюс 38,6 градусів.