На Закарпатті через аномальну спеку скорочено робочий день на 1 годину
Установам та підприємствам усіх форм власності рекомендується змінити робочий графік, збільшити перерви, обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про скорочення робочого дня у регіоні на одну годину через аномальну спеку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.
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Розпорядження набуває чинності сьогодні, діятиме скорочення до 10 серпня. Саме в цей період синоптики прогнозують в області аномально високу температуру повітря.
В ОДА уточнили, що за прогнозами, на переважній частині Закарпаття очікується до 36 градусів тепла, а в південних районах – Берегівщині та Виноградівщині – до 38 градусів спеки.
«Продуктивно працювати в таких умовах можна хіба що в обладнаних кондиціонерами приміщеннях, яких небагато. Для решти працівників (а особливо тих, хто працює просто неба), краще поміняти режим роботи й скоротити робочий час на годину», – цитує прес-служба Геннадія Москаля.
Недопрацьовані з 2 по 10 серпня години будуть перенесені на робочі дні в кінці серпня й на початку вересня, коли температура повітря нормалізується, за попередніми даними, від 28 серпня по 5 вересня.
Згідно з розпорядженням Москаля, установам та підприємствам усіх форм власності рекомендується змінити робочий графік працівників, збільшити технологічні перерви, обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки тощо.
В ОДА також уточнили, що історичний максимум температури повітря на Закарпатті був зафіксований 15 липня 1952 р. в Ужгороді – плюс 38,6 градусів та 22 серпня 2012 р. в Берегові – плюс 38,6 градусів.