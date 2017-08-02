У "Сяйві Карпат", де масово отруїлися іноземці, виявлено кишкову паличку

На Івано-Франківщині у туристичному комплексі «Сяйво Карпат», де масово отруїлися відпочивальники, медики виявили кишкову паличку.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, перевірка засвідчила, що в продуктах з їдальні закладу присутні бактерії групи кишкової палички та є помітне перевищення рівня МАФАМ (найпоширеніші представники цієї групи мікроорганізмів – сальмонела, збудник ботулізму, золотистий стафілокок – УНІАН) у фарші індичому та курячому м’ясі, у яйцях курячих та маслі.

«У 13 взірцях змивів виявили бактерії кишкової палички, у водопровідній воді – перевищення рівня забруднення органічними речовинами тваринного походження», – зауважили в управлінні.

Водночас там нагадали, що у туристичному комплексі фахівці відібрали 34 змиви на патогенну мікрофлору та бактерії групи кишкової палички з кухонного інвентаря, обладнання, рук та спецодягу персоналу, 1 пробу води з харчоблоку (локальний водопровід) на санітарно-мікробіологічні показники, в тому числі патогенну мікрофлору та 6 проб харчових продуктів на мікробіологічні показники, в тому числі і на патогенну мікрофлору.

«Дані результати дали змогу зробити висновок про порушення умов зберігання продукції та санітарно-гігієнічних умов у згаданому закладі», - уточнили фахівці.

Як повідомляв УНІАН, у Івано-Франківській області 25 липня у селі Красноїлля Верховинського району сталося масове отруєння туристів, які відпочивали в комплексі «Сяйво Карпат». На лікуванні перебувало 36 осіб, серед яких були не лише українці, а й громадяни Німеччини та Польщі. До лікарні з харчовим отруєнням потрапили здебільшого діти. Усі уже виписані з медичного закладу.

«Сяйво Карпат» не зареєстрований як оператор з надання послуг громадського харчування та не має документів на походження продуктів.