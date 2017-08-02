Реабілітаційні центри на Київщині "лікували" пацієнтів забороненим психотропом

Правоохоронці припинили діяльність мережі незаконних реабілітаційних центрів у Києві та Київській області, де пацієнтів лікували забороненим психотропним препаратом та утримували проти їх волі.

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Як повідомили у Головного управління Національної поліції у місті Києві, так звані рехаби діяли без відповідних ліцензій, а до пацієнтів застосовували кайданки. Окрім рецептурних препаратів, у лікуванні «реабілітологи» використовували заборонений до обігу психотропний медикамент «сибазон».

Оперативну інформацію щодо діяльності групи осіб, які займалися незаконним збутом психотропної речовини «сибазон» («діазепам»), правоохоронці отримали кілька місяців тому.

Оперативники провели ряд заходів, щоб викрити незаконну діяльність приватних реабілітаційних центрів. У результаті була встановлена причетність лікаря і медичної сестри державного медичного закладу до створення та діяльності чотирьох незаконних реабілітаційних центрів. Один із центрів функціонував у столиці, а інші – у Київській області. У так званих рехабах, які виглядали, як звичайні приватні будинки, «лікували» від різних видів залежності: наркоманії, алкоголізму та ігроманії. Загалом у цих закладах перебувало до 50 осіб, тобто по 10-15 пацієнтів у кожному «центрі». Термін «лікування» становив від кількох тижнів до року.

Під час проведення слідчих дій на території зазначених центрів поліцейські встановили сім фактів утримання осіб проти їх волі. За показами чоловіків, сюди їх привозили працівники закладу або рідні, які відразу сплачували вартість перебування (7-12 тис. грн на місяць) та пакет ліків, які призначав «лікар». За відмову добровільно проходити курс «лікування», у тому числі забороненими психотропними препаратами, до пацієнтів навіть застосовували фізичну силу, кайданки та тримали у окремих приміщеннях, схожих на підвали.

Під час обшуків було вилучено велику кількість заборонених до обігу психотропів та інших рецептурних препаратів, у тому числі із маркуванням державної закупівлі, а також кайданки та биту. Вилучені речові докази направили на експертизу.

За результатами обшуків 27-річну працівницю медичного закладу затримали. Інших фігурантів доставили до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення усього кола осіб, які можуть бути причетні до контрабанди, виготовлення та розповсюдження психотропних препаратів.