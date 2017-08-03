У Луцьку в тролейбусі через спеку померла жінка
11:34, 03 серпня 2017Новини регіонів
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Врятувати місцеву жительку не вдалося.
В Україні - африканська спека / REUTERS
У Луцьку в тролейбусі через спеку померла жінка 1929 року народження.
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, це сталося 2 серпня близько 18 години, в тролейбусі № 15а.
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Як зазначив в.о. начальника сектору поліції Олег Плазовський, їй раптово стало погано. Врятувати місцеву жительку не вдалося.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло померлої направлено на експертизу.
Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку подій і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
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