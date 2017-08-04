Одещина: жінка викинула на будівництві новонародженого сина, дитина госпіталізована

В Одеській області жінка викинула на будівництві свого новонародженого сина, загорнувши в целофановий пакет.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, ввечері 3 серпня в Роздільнянський відділ поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він знайшов у недобудованому приватному будинку пакет з немовлям. На місце події виїхали правоохоронці і лікарі, які оперативно доставили дитину до медичного закладу.

Медики визначили, що хлопчик народився за кілька годин до його виявлення, про що свідчить наявність пуповини.

Під час першочергових оперативно-слідчих заходів встановлено, що породілля - 36-річна місцева жителька. Також встановлено, що жінка має ще трьох малолітніх дітей.

«У поле зору правоохоронців сім'я раніше не потрапляла і на особливому обліку не перебувала. В даний час поліцейськими встановлюються обставини і причини, які спонукали жінку до такого вчинку, після чого буде ухвалено процесуальне рішення», - відзначили в главку.

Наразі немовля перебуває під наглядом лікарів. Розслідування триває.