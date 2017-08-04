На Львівщині зафіксовано випадок правця у 3-річної дитини
Це вже 5-й випадок правця серед дітей в Україні цього року.
На Львівщині зафіксовано випадок правця у дитини.
Дівчинка 3,5 років з Новояворівська Львівської області у важкому стані, їй надають усю необхідну допомогу, повідомили УНІАН у МОЗ.
У лікарні, де вона знаходиться, дитині одразу ввели імуноглобулін.
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За попередніми даними, дитина заразилася через потрапляння стороннього предмета в ніс, коли збудник правцю потрапив в організм через слизову оболонку. Дитина не була вакцинована.
Це вже 5-й випадок правця серед дітей в Україні цього року. Жоден з хворих не був щеплений.
*** Правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Від важких форм захворювання смертність сягає більше 50%.
Запобігти правцю можна тільки вакцинацією.
Просимо батьків вакцинувати дітей відповідно до українського календаря планових щеплень та наздогнати пропущені дози, якщо дитина не була вакцинована вчасно.