На Львівщині зафіксовано випадок правця у 3-річної дитини

13:55, 04 серпня 2017
Новини регіонів
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Це вже 5-й випадок правця серед дітей в Україні цього року.

pixabay.com


На Львівщині зафіксовано випадок правця у дитини.

Дівчинка 3,5 років з Новояворівська Львівської області у важкому стані, їй надають усю необхідну допомогу, повідомили УНІАН у МОЗ.

У лікарні, де вона знаходиться, дитині одразу ввели імуноглобулін.

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За попередніми даними, дитина заразилася через потрапляння стороннього предмета в ніс, коли збудник правцю потрапив в організм через слизову оболонку. Дитина не була вакцинована.

Це вже 5-й випадок правця серед дітей в Україні цього року. Жоден з хворих не був щеплений.

*** Правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Від важких форм захворювання смертність сягає більше 50%.

Запобігти правцю можна тільки вакцинацією.

Просимо батьків вакцинувати дітей відповідно до українського календаря планових щеплень та наздогнати пропущені дози, якщо дитина не була вакцинована вчасно.

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Теги: #правець на Львівщині