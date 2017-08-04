На Львівщині зафіксовано випадок правця у 3-річної дитини



На Львівщині зафіксовано випадок правця у дитини.

Дівчинка 3,5 років з Новояворівська Львівської області у важкому стані, їй надають усю необхідну допомогу, повідомили УНІАН у МОЗ.

У лікарні, де вона знаходиться, дитині одразу ввели імуноглобулін.

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За попередніми даними, дитина заразилася через потрапляння стороннього предмета в ніс, коли збудник правцю потрапив в організм через слизову оболонку. Дитина не була вакцинована.

Це вже 5-й випадок правця серед дітей в Україні цього року. Жоден з хворих не був щеплений.

*** Правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Від важких форм захворювання смертність сягає більше 50%.

Запобігти правцю можна тільки вакцинацією.

Просимо батьків вакцинувати дітей відповідно до українського календаря планових щеплень та наздогнати пропущені дози, якщо дитина не була вакцинована вчасно.