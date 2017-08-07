На Луганщині за хабар затримали директора психоневрологічного інтернату

У Луганській області затримали директора психоневрологічного інтернату за підозрою в отриманні 50 тис. грн хабара.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, директора комунального закладу "Попаснянський психоневрологічний інтернат" у порядку ст. 208 КПК України затримали працівники прокуратури та поліції наприкінці минулого тижня.

За відомостями прокуратури, на даний час вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство ведеться ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара).

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Луганської області.