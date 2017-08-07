У Слов'янську з отруєнням алкоголем госпіталізовані дві 12-річні дівчини

У Слов'янську (Донецька область) з отруєнням алкоголем доставлені в лікарню дві дванадцятирічні дівчини, повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

"По спецлінії 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що у медзакладі госпіталізовано неповнолітніх з алкогольною інтоксикацією. Медики надали дівчаткам всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що діти вживали слабоалкогольні напої.

Зараз поліцейські притягають до відповідальності продавця алкоголю і господаря торгової точки.