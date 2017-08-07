Одещина: молоді люди отримали 40% опіків тіла від удару струмом на даху потяга

В Одеській області госпіталізовано двох хлопців, які отримали удар електрострумом на даху поїзда.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, напередодні двоє жителів міста Білгород-Дністровський при спробі залізти на дах електрички були уражені електричним струмом. Вони отримали тілесні ушкодження у вигляді опіків 4-го ступеня.

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«До Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення з лікарні про те, що з 40% опіків тіла 4-го ступеня доставлено 19-річного та 17-річного хлопців, які вони отримали від удару електрострумом», - розповіли в главку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Встановлено, що двоє жителів міста отримали зазначені травми на території залізничного вокзалу під час спроби залізти на дах електрички.

Відзначається, що за даним фактом матеріали зареєстровані в установленому законом порядку. Проводиться відповідна перевірка.