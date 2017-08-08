На Сумщині відкрито реабілітаційний центр для учасників АТО та їхніх рідних

У Сумській області відкрився сучасний реабілітаційний заклад «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей».

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Як повідомили УНІАН у Держпродпотребслужбі, центр надаватиме консультативну медичну допомогу та проводитиме реабілітаційні фізіотерапевтичні процедури, лікувальну фізкультуру, масажі тощо.

Фахівці управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області проінспектували заклад, дали відповідні консультації і рекомендації з питань забезпечення оптимальних умов дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у Центрі для ефективного здійснення заходів профілактики інфекційних захворювань.