Проти п’яних медиків із Борисполя порушили кримінальне провадження

Поліція порушила кримінальне провадження щодо медичних працівників Бориспільської районної лікарні, які перебували на робочому місці в нетверезому стані на момент прибуття до медичного закладу жертви резонансної ДТП на Київщині.

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Про це Радіо Свобода повідомив сьогодні речник поліції Київської області Микола Жукович.

За його словами, спочатку поліцейські зафіксували факт сп’яніння медиків і склали два адміністративних протоколи за статтею 179 Кодексу України про адмінправопорушення.

«На сьогодні поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею 140 (неналежне виконання медичними працівниками функціональних обов’язків) Кримінального кодексу України у зв’язку з тим, що смерть дівчинки могла статися через неякісне надання медичної допомоги», – сказав Жукович.

«Ми будемо з’ясовувати в рамках кримінального провадження, чи надавав першу допомогу цей лікар, коли дівчинку привезли до лікарні. Якщо він некваліфіковано, неякісно надав (допомогу – УНІАН),перебуваючи в нетверезому стані, то він нестиме відповідальність згідно з Кримінальним кодексом. Це до трьох років позбавлення волі», – зазначив речник поліції Київщини.

Як повідомлялося, увечері 6 серпня під Борисполем сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій на місці загинули шестеро людей – п’ятеро пасажирів автомобіля «ВА», який виїхав на зустрічну смугу, та одна пасажирка «Опеля», з яким зіткнувся «ВАЗ».

Серед пасажирів автомобіля російського виробництва живою після ДТП залишалася восьмирічна дівчинка, яку привезли до лікарні Борисполя. Дитину врятувати не вдалося.

Родичі потерпілих, які прибули до медичного закладу, побачили ознаки сп’яніння у молодшої медсестри та лікаря - травматолога. Після виклику родичами поліції з’ясувалося, що рівень вмісту алкоголю в крові медиків перевищував 1,7 промілле (для порівняння: закон забороняє сідати за кермо водієві з рівнем вмісту алкоголю 0,2 промілле).