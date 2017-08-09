У Сумах стартував проект "Поліклініка без черг"

У Сумах на базі поліклініки №1 міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди відбувся пілотний запуск системи «Поліклініка без черг», яка повинна допомогти пацієнтам потрапити до лікаря в потрібний час.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, ініціатором впровадження проекту у медичному закладі виступив сумський міський голова Олександр Лисенко, розпорядженням якого було створено робочу групу із впровадження IT-сервісів.

Відтепер записатися до потрібного спеціаліста можна через Інтернет або тачскрін-термінал. У прес-службі зауважили, що система «Поліклініка без черг» – це також дієвий інструмент для швидкого вирішення проблем, пов’язаних із завантаженням лікарів та поліпшення якості лікування.

Зараз сервіс управління потоком пацієнтів працює у тестовому режимі та обслуговує пацієнтів для запису до лікарів поліклініки №1 міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди за адресою: м. Суми, вул. Труда, 3.

Записатися на прийом до лікаря можна за посиланням http://med.smr.gov.ua Аби поділитися своєю думкою щодо користування системою, варто пройти електронне опитування.

*** «Поліклініка без черг» (newmedicine.com.ua) – система контролю та управління потоком пацієнтів. Мета проекту – подолання застарілої організації пацієнтопотоку у державних поліклініках та медичних закладах. Рішення передбачає комплексне використання IT-інструментів: введення електронної черги у закладі, онлайн-запис на консультації та прийоми, логістична взаємодія лікарів, спеціалістів, діагностичних центрів та лабораторій між собою задля комфорту пацієнта.

Систему «Поліклініка без черг» побудовано на принципах відкритості. Модульна структура передбачає можливість подальшої модернізації та інтеграції системи з іншими системами, зокрема МІС (медичними інформаційними системами).

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, впровадження електронної системи охорони здоров’я (eHealth) – важлива умова успішного реформування галузі. Сервіс управління пацієнтопотоком є одним із базових елементів eHealth. Наразі в рамках впровадження eHealth, проект реалізується ще у п’яти областях України.