У Миколаївській області на базі відпочинку отруїлися 18 дітей із Києва

У Миколаївській області на одній із баз відпочинку у м. Коблеве отруїлись 18 дітей, які прибули з Києва.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кіндратів.

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«За оперативними даними, за медичною допомогою звернулося 18 дітей з міста Києва віком 9-12 років, які відпочивали на одній з баз відпочинку у Коблево. Всі вони були доправлені до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де їм надали невідкладну медичну допомогу», - повідомив він.

Чиновник розповів, що за попередніми висновками лікарів, у дітей була діагностована ротовірусна інфекція. Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, ситуація не критична і стан хворих не важкий.

«Керівництво області одразу взяло ситуацію на особистий контроль і у випадку погіршення стану хворих, розглядало можливість їх перевезення до обласної інфекційної лікарні у Миколаєві», - зазначив Кіндратів і додав, що наразі відповідні служби встановлюють можливі причини отруєння.

За попередніми даними, надзвичайну ситуацію міг спровокувати стан води в басейні, де проводили час діти.