З лікарні виписано 18 дітей з Києва, які отруїлися у Коблевому

Медики Березанської центральної районної лікарні Миколаївської області вилікували і виписали 18 дітей з Києва, які отруїлися, госпіталізованих раніше з отруєнням з бази відпочинку «Вінниця» зони відпочинку «Коблево».

Про це УНІАН повідомив прес-секретар обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев.

Читайте такожМиколаївщина: на базі відпочинку отруїлися 18 дітей із Києва

Він наголосив, що діти прибули на відпочинок без довідок про стан здоров'я і без карантинних довідок.

«Завдяки професіоналізму медиків усе діти отримали якісне лікування в повному обсягу. Всі діти виписані, їм рекомендовано амбулаторне лікування. Зараз діти в дорозі додому», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області на одній з баз відпочинку в смт Коблево отруїлися 18 дітей у віці 9-12 років, які прибули з Києва.

У дітей було діагностовано ротавірусну інфекцію. Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, ситуація не стала критичною і стан хворих не був важким.