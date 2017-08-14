У Харкові госпіталізовано 24-річного чоловіка з підозрою на ботулізм

У Харкові госпіталізовано чоловіка з підозрою на захворювання ботулізмом.

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Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, медики Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні зареєстрували випадок підозри на ботулізм у 24-річного жителя Харкова.

У чоловіка з’явились скарги на загальну слабкість, сухість у роті, відчуття нестачі повітря, підвищення температури тіла до 37,7 С.

Чоловік госпіталізований до відділення інтенсивної терапії Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні. Зазначається, що виникнення захворювання хворий пов’язує із вживанням в’яленої риби, яку він придбав в магазині. Обстеження та лікування хворого триває.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Харкові 22-річну жінку госпіталізували до інфекційної лікарні з діагнозом ботулізм.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 18 липня з початку року в Україні на ботулізм захворіли 90 осіб, з них дев’ятеро померли. Восьмеро з дев'яти померлих захворіли внаслідок вживання в’яленої риби.