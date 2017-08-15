На Львівщині внаслідок отруєння на весіллі госпіталізовано семеро людей
11:07, 15 серпня 2017Новини регіонів
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Гості вживали продукти під час весілля у кафе «Немо» с. Янівці Золочівського району.
У інфекційне відділення Золочівської ЦРЛ пацієнти перебувають у стані середньої важкості / dpchas.com.ua
На Львівщині внаслідок отруєння на весіллі у селі Янівці Золочівського району госпіталізовано семеро людей, з них – чотирирічна дитина.
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Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації.
«14 серпня о 22:25 в інфекційне відділення Золочівської ЦРЛ з діагнозом гострий гастроентероколіт у стані середньої важкості поступило 7 осіб (з них 1 дитина), які 14 серпня вживали продукти під час весілля у кафе «Немо» с. Янівці Золочівського району», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед потерпілих – дитина 2013 року народження.
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