В Україні нові випадки ботулізму: жінок, які відпочивали у Лазурному, у тяжкому стані доставлено до реанімації

У двох жінок (віком 38 та 41 років), які відпочивали у смт.Лазурне (Скадовський район Херсонської області), діагностовано ботулізм.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, жінок госпіталізовано у тяжкому стані до реанімаційного відділення Херсонської інфекційної лікарні ім. Г.І. Горбачевського.

Як зазначили у відомстві, станом на 14.08.2017 протиботулінічна сироватка не вводилася. За словами завідувача реанімаційного відділення, сироватку буде доставлено найближчим часом.

Фахівці провели епідеміологічне розслідування випадків захворювання. Виявлено, що хворі - мешканки м.Кривий Ріг (Дніпропетровська область), які прибули на відпочинок у Лазурне, їли на пляжі ляща (в'яленого, непатраного, нефасованого). Крім захворілих підозрілий продукт вживав чоловік однієї із постраждалих (на даний час симптоми захворювання відсутні).

З анамнезу встановлено, що рибу в’ялену було придбано на оптовій базі в м.Кривий Ріг біля міського автовокзалу.

Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.