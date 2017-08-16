На Волині - масове отруєння на весіллі: 26 гостей госпіталізовано

У м. Ківерці Волинської області зафіксовано масовий спалах отруєння на весіллі, яке святкували у місцевому кафе «Гопачок».

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, до Волинської обласної інфекційної лікарні з діагнозом «гострий гастроентерит» госпіталізовано 26 осіб, з них 8 дітей.

Святкування весілля відбувалося у кафе «Гопачок» (м. Ківерці). Загалом на весілля було запрошено близько 75 осіб.

Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.

Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби у Волинській області.