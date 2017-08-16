На Волині зросла кількість госпіталізованих з отруєнням на весіллі: четверо - у тяжкому стані

У Волинській області кількість госпіталізованих з отруєнням на весіллі у Ківерцях зросла до 35.

Як повідомив генеральний директор Ківерцівського районного територіального медичного об'єднання Михайло Слижук, в районній лікарні зараз перебуває 19 осіб, серед них 6 дітей шкільного віку.

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Четверо людей перебувають у важкому стані через супутні патології, зокрема, найбільше занепокоєння викликає жінка пенсійного віку із Івано-Франківщини, яка має цукровий діабет. Стан решти хворих - середньої важкості. Наразі вони отримують необхідне лікування.

«Скоріше за все –це сальмонельоз. Проте в цілому прогноз для всіх – позитивний»,- зазначив Слижук.

Раніше у Волинській обласній інфекційній лікарні УНІАН повідомили, що у них на лікуванні перебувають 16 людей, які отруїлись на весіллі у м. Ківерці, в тому числі троє дітей.

Як повідомляв УНІАН, у м. Ківерці Волинської області зафіксовано масове отруєння на весіллі, яке святкували у місцевому кафе «Гопачок».

За даними Держпродспоживслужби, до Волинської обласної інфекційної лікарні з діагнозом «гострий гастроентерит» було госпіталізовано 26 осіб, з них 8 дітей. Загалом на весілля було запрошено 75 осіб.