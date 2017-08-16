У Миколаєві через холеру закрито всі пляжі

Через виявлений збудник холери в Миколаєві закрито всі пляжі.

Про це 112.ua заявив заступник голови Миколаївської ОДА з соціально-гуманітарних питань Віталій Кіндратів.

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"У зв'язку з виявленням збудника холери на сьогодні закриті всі пляжі по місту Миколаєву. Ми збільшили кількість точок, де проводиться моніторинг води. Поки що випадків захворюваності немає", - сказав Кіндратів.

Вживаються термінові заходи щодо ліквідації місць стихійної торгівлі продуктами харчування, особливо рибопродуктами.

"Щодо стихійних ринків комісією з надзвичайних ситуацій ОДА було рекомендовано місту спільно з співробітниками органів поліції провести відповідні рейди з вирішенням цього питання. Точні терміни, за які буде вирішено питання, назвати поки що не можна - ми моніторимо воду. Щойно у воді цей вірус зникне, відразу всіх поінформуємо ", - сказав чиновник.

Також Кіндратів нагадав про заходи профілактики таких захворювань. "Треба звернути увагу на особисту гігієну - мити руки перед їжею. Також контролювати якість води, яка використовується для пиття, миття овочів, фруктів. Також треба бути уважними до продуктів, які не проходять термічну обробку, а також до якості купленої риби, раків тощо ", - зазначив Кіндратів.

За даними джерел, у пробах води виявлено той самий збудник, який викликав в Україні епідемію холери в 1994-1995 роках.

Цими днями в Миколаєві в річковій воді виявили збудник холери, випадків захворювання поки що не зафіксували.

У Запорізькій області понад 500 осіб захворіли на гострі кишкові інфекції за тиждень, що на 30% вище за середній показник.