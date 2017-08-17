В інфекційну лікарню Кривого Рогу госпіталізовано 14 пацієнтів з небезпечним вірусом Коксакі

Нині в інфекційній лікарні Кривого Рогу перебуває 14 пацієнтів, у яких діагностували небезпечинй вірус Коксакі, пише krivbass.city.

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Вірус Коксакі – це кілька однорідних серотипів ентеровірусів. Вони швидко розмножуються в шлунку і кишечнику людини. Вірус Коксакі провокує поширення асептичного менінгіту. Після перенесеної інфекції у хворого розвивається стійкий імунітет.

Цей вірус особливо активний влітку і восени, його піковий сезон – кінець липня і серпень. Найчастіше на вірус Коксакі можна заразиться після купання у водоймах, на морі, курортах, через звичайну воду і їжу.

Інкубаційний період при ураженні цією інфекцією близько 5-7 днів, але іноді може доходити і до 10 днів.

Найбільше схильні до цього захворювання маленькі діти, юнаки та дорослі чоловіки. Характерні особливості інфекції: висипання по тілу, плями, почервоніння, схожі на екзему, пухирі.

Найчастіше ці прояви можна спостерігати навколо рота, на руках, ногах, долонях, ступнях і пальцях. Вірус супроводжується підвищенням температури, нудотою, блювотою, діареєю, а також болем у м'язах.

Крім того, що захворювання, особливо у дітей, може супроводжуватися високою температурою тіла до 40 градусів досить тривалий час (тиждень і більше). Віруси можуть вражати також і серце — викликати досить важкі, аж до серцевої недостатності, міокардити, перикардити. Можуть уражати центральну нервову систему, викликати серозні менінгіти (запалення м'яких мозкових оболонок) і навіть висхідні паралічі. Одна з клінічних форм цього захворювання — підвищення температури тіла і виникнення раптового болю або в ділянці легенів, або в ділянці черевної стінки.

При цьому такий різкий біль, що хворі не можуть зробити вдих — дихання стає поверхневим. Цей стан іноді імітує «гострий живіт».