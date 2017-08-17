На Харківщині від укусів шершнів помер чоловік

У Харківській області від укусів шершнів помер чоловік.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Липецького відділу поліції вчора, 16 серпня, об 11:10.

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За відомостями поліції, в селищі Лук’янці Харківського району на вулиці було виявлено тіло 45-річного місцевого мешканця. Зі слів лікаря бригади швидкої медичної допомоги, смерть настала внаслідок численних укусів шершнів. Про смерть чоловіка повідомлено родичам.

Перевірка обставин триває. Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.