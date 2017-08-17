У Чернігівській області через отруєння грибами померла 17-річна дівчина

17:00, 17 серпня 2017
Новини регіонів
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Причиною отруєння стала бліда поганка.

Ізраїль буде ділитися з Україною досвідом у сфері охорони здоров'я / Фото: newsru.co.il

У Чернігівській області через отруєння дикорослими грибами на цьому тижні померла 17-річна дівчина.

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Про це УНІАН повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ.

Зазначається, що дівчина проживала у Семенівському районі, де традиційно місцеві жителі збирають та заготовляють багато лісових грибів.

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З симптомами тяжкого отруєння дівчину було госпіталізовано до національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАДИТ», але врятувати її життя лікарям не вдалося.

За попередніми висновками, причиною отруєння стала бліда поганка. 

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Теги: #смерть через отруєння грибами