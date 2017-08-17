Донеччина: матір звинуватили в загибелі немовляти внаслідок синдрому раптової смерті

Червоноармійський районний суд засудив жінку, дії якої призвели до смерті немовлятидо 2 років і 6 місяців позбавлення волі.

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Як повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, жінку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

«Під час судових слухань прокурором повністю доведено провину 24-річної жінки, яка проживала разом із своїм цивільним чоловіком та трьома дітьми (наймолодшому з яких було 3,5 місяці) у аварійному будинку без опалення. Горе-мати зловживала спиртними напоями та не виконувала покладені на неї законом обов'язки по догляду за дітьми - не забезпечувала нормальних побутових умов проживання та годування», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, встановлено, що фізичний розвиток наймолодшого хлопчика не відповідав його віку. Внаслідок недостатнього годування новонародженого та неналежного лікування у малюка діагностували білково-енергетичну недостатність, яка в подальшому призвела до синдрому раптової смерті немовляти.

У прокуратурі зазначили, що у жінки залишилося ще двоє дітей – 3,5 та 2 років, якими зараз опікуються соціальні служби. За втручання прокуратури її позбавлено всіх соціальних виплат, які вона отримувала на дітей. На теперішній час розглядається цивільний позов про позбавлення жінки батьківських прав.