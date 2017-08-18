Чернігівщина: на будівництво лінійного прискорювача в онкодиспансері виділено 10 млн грн

Чернігівська міська рада виділила із міського бюджету 10 млн грн на будівництво лінійного прискорювача в обласному онкодиспансері.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні під час чергової сесії міської ради.

За інформацією головного лікаря обласного онкодиспансера Валерія Зуба, придбання і встановлення лінійного прискорювача – вкрай необхідний, але дороговартісний крок. Адже 60% онкохворих отримують променеву терапію (щороку в області це близько 1900 пацієнтів). Обладнання, що зараз використовується в онкодиспансері, є дуже застарілим. Термін експлуатації джерел гамма-терапевтичних апаратів складає лише 5 років. Хоча зараз в онкодиспансері працюють два апарати 1983 та 1990 років.

Вартість лише лінійного прискорювача – близько 75 млн грн, разом із будівництвом приміщення – майже 100 млн грн.

Кошти на проект виділено із обласного бюджету – 17 млн грн, державного фонду регіонального розвитку – 40 млн грн. Також допомагають народні депутати, виділяють певні суми громади і райони Чернігівської області.

Очікується, що корпус буде зведено до кінця року, зараз там тривають будівельні роботи, що розпочалися в липні. На стадії завершення процедура закупівлі обладнання.

Чернігівщина належить до десятки областей України, що мають найбільшу кількість онкохворих.