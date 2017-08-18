У Кременчуці зафіксовано спалах сальмонельозу
10:01, 18 серпня 2017Новини регіонів
272
Хворі, імовірно, отруїлися сирими яйцями.
Взято аналізи на бактеріальний посів / Фото: boston.com
В інфекційне відділення кременчуцької лікарні (Полтавська обл.) госпіталізовано 5 осіб з попереднім діагнозом «сальмонельоз».
Читайте такожНа Волині зросла кількість госпіталізованих з отруєнням на весіллі: четверо - у важкому стані
Як повідомили УНІАН у лікарні, пацієнти заявили, що купили в одному із супермаркетів яйця, щоб приготувати пасту карбонара.
Після вживання страви у пацієнтів проявилися симптоми кишкового отруєння. Після звернення до медиків, вони були госпіталізовані.
Взято аналізи на бактеріальний посів.
Розпочато розслідування.
Також у супермаркеті будуть взяті на дослідження яйця.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter