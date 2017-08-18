У Кременчуці зафіксовано спалах сальмонельозу

В інфекційне відділення кременчуцької лікарні (Полтавська обл.) госпіталізовано 5 осіб з попереднім діагнозом «сальмонельоз».

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Як повідомили УНІАН у лікарні, пацієнти заявили, що купили в одному із супермаркетів яйця, щоб приготувати пасту карбонара.

Після вживання страви у пацієнтів проявилися симптоми кишкового отруєння. Після звернення до медиків, вони були госпіталізовані.

Взято аналізи на бактеріальний посів.

Розпочато розслідування.

Також у супермаркеті будуть взяті на дослідження яйця.