На Житомирщині сім'я отруїлася грибами

У Житомирській області внаслідок отруєння грибами госпіталізовано двох людей.Про це УНІАН повідомив головний спеціаліст управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації Микола Мінчук.

За його словами, нещастя сталося в селищі Гришківці Бердичівського району. Отруїлися грибами чоловік та його дружина.

Читайте такожБатьки ватажка "ЛНР" Плотницького померли від отруєння грибами - ЗМІ«Учора, 17 серпня, потерпілі, 1957 та 1959 року народження, потрапили до реанімаційного відділення Бердичівської районної лікарні. Попередня причина отруєння – порушення норм приготування грибних страв. Наразі стан здоров'я хворих - середньої важкості. Встановлюються остаточні причини отруєння»,- розказав Мінчук.

За його словами, це вже шостий випадок, який трапився у Житомирській області цьогоріч з початку грибного сезону. «Тому вкотре нагадуємо: гриби підлягають кулінарній обробці в день збирання. Перед приготуванням страв їх необхідно добре промити і обов’язково відварити у підсоленій воді протягом 10-15 хвилин, після чого відвар зливати. Лише тоді гриби можна варити або смажити. Найкраща профілактика отруєння грибами – відмовитись від споживання дикорослих грибів як від продукту взагалі. Якщо все ж таки вирушаєте у ліс по гриби, ніколи не збирайте грибів, яких не знаєте; зібрані гриби ще раз ретельно перевірте, якщо гриб викликає хоч найменший сумнів або старий – краще його позбудьтеся; не давайте страв з грибів дітям та людям похилого віку»,- сказав Мінчук.