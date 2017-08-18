У Скадовську на базі відпочинку "Романтик" зафіксовано масовий спалах отруєння серед дітей

У Скадовську (Херсонська область) у закладі оздоровлення та відпочинку «Романтик» зафіксовано масовий спалах отруєння серед дітей.

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, медики зареєстрували 16 випадків гострої кишкової інфекції серед дітей, які відпочивали у "Романтику". Фахівці встановили попередні діагнози: "гострий гастроентероколіт" та "харчова токсикоінфекція".

Читайте такожУ Кременчуці зафіксовано спалах сальмонельозу

До інфекційного відділення Скадовської ЦРЛ госпіталізовано 3 дитини, інші лікуються в амбулаторних умовах.

На базі відпочинку перебувало 274 дитини з різних регіонів країни.

Відучора заклад закрито.

За результатами обстеження встановлено порушення вимог санітарного законодавства та нормативно-правових актів при організації харчування дітей у закладі.

Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що у липні фахівці відомства мали намір перевірити діяльність бази відпочинку "Романтик", однак їх не допустили на територію закладу. У зв’язку з цим, Головне управління направило позовну заяву до суду про притягнення винних осіб до відповідальності. Наразі час триває судовий розгляд в апеляційній інстанції.