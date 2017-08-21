Понад 500 тисяч дітей живуть у районах, що постраждали через війну на сході України

09:25, 21 серпня 2017
Новини регіонів
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З початку бойових дій на Донбасі загинули понад 2,7 тис. цивільних осіб.

REUTERS

Понад 500 тис. дітей живуть у районах, що постраждали в результаті конфлікту на сході України.

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Про це у Twitter повідомила місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

«Понад 500 тисяч дітей живуть у постраждалих від конфлікту районах у східній частині України», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше МКЧХ поінформував, що з початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 2,7 тис. цивільних.

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Теги: #війна на Донбасі#травми війни у дітей