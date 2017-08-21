У Кропивницькому відкрито реконструйований корпус дитячої обласної лікарні

Президент Петро Порошенко відкрив реконструйований корпус Кіровоградської дитячої обласної лікарні.

Читайте такожУ Тернополі після реконструкції відкрили радіологічний корпус обласної лікарні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Порошенко оглянув новий корпус лікарні, зокрема операційні, та передав сертифікат на апарат ультразвукової діагностики.

Кіровоградська дитяча обласна лікарня - багатопрофільна лікувальна установа ІІІ рівня, центр із надання висококваліфікованої організаційно-методичної, консультативної, стаціонарної невідкладної та спеціалізованої медичної допомоги. Щорічно в лікарні лікується близько 14 тисяч дітей області, а медичну допомогу надають 96 лікарів і 297 молодших медичних фахівців зі спеціальною освітою.

З вересня 2015 року в лікарні проводиться капітальний ремонт всіх стаціонарних корпусів та корпусів допоміжних служб. У рамках реставрації було надбудовано мансардний поверх, в якому розміщено неврологічне відділення на 30 місць та фізіотерапевтичне відділення; для транспортування хворих прибудовані ліфтові шахти і встановлені ліфти, замінено віконні та дверні блоки, проведена реставрація та внутрішнє опорядження палат та службових і спеціальних медичних приміщень, здійснено внутрішнє перепланування під сучасне розміщення палат, амбулаторій, маніпуляційних та ординаторських, замінено усіх інженерних мереж корпусу, встановлено сучасну систему вентиляції та кондиціонування повітря, придбано сучасне медичне обладнання та меблі і устаткування.