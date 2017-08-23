Столичні поліклініки 24, 25 та 27 серпня будуть закриті для прийому пацієнтів

Столичні амбулаторно-поліклінічні заклади24, 25 та 27 серпня будуть закриті для прийому пацієнтів.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

Зокрема повідомляється, що у четвер, 24 серпня - День Незалежності України, оголошено святковим і вихідним днем;

П’ятниця, 25 серпня, також вихідний день з перенесенням робочого часу на суботу 19 серпня 2017 року (відповідно до статті 53 КЗпП України);

Неділя, 27 серпня – вихідний день.

При цьому у суботу, 26 серпня, буде робочим днем за відповідним графіком роботи поліклінічних закладів.

Робота закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, буде організована цілодобово, відповідно до затверджених графіків чергувань відділень на 2017 рік.

В КМДА наголошують, що при погіршенні стану здоров’я виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги здійснюється зі стаціонарного та мобільного телефонів за єдиним номером 103.

Крім того, згідно із інформацією, для всіх громадян постійно працює цілодобова консультативно-інформаційна служба «Здоров’я – порада лікаря за телефоном 15-83», де можна отримати консультації та поради лікарів, у тому числі у святкові та вихідні дні (безкоштовно зі стаціонарних телефонів м. Києва).

«Під час заходів із нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України невідкладна медична допомога надаватиметься громадянам незалежно від місця їх проживання та реєстрації», - додали в КМДА.

Крім того повідомляється, що чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги буде організовано у місцях проведення загальнодержавних і загальноміських заходів, у тому числі з урахуванням участі у заходах людей із особливими потребами, відповідно до плану їх проведення.