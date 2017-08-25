У Сумах медики підтвердили випадок смерті 5-річної дівчинки через правець

У Сумах від правця померла п’ятирічна дівчинка.

Про це у Facebook 24 серпня повідомила місцевий журналіст Юлія Зайцева.

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«У мене жахлива новина: 5-річну Юлечку, що захворіла на правець на Сумщині, врятувати не вдалося. Вона просто гралася на подвір`ї та поранила ніжку», - написала вона.

«Уявіть собі, сьогодні кожна друга дитина під час такого травмування ризикує підчепити смертельну інфекцію. Бо невакцінована. А сироватки, щоб вилікуватись, немає – в нашій країні про це давно не турбуються. Чиновники від медицини запевняють, вакцина в медзакладах є, але чи це правда?» – додала журналіст.

Тим часом головний педіатр управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Оксана Сташко сьогодні, 25 серпня, підтвердила журналістам, що дитину з Лебединської районної лікарні майже тиждень тому перевезли до Сум у реанімацію, але врятувати її життя не вдалося.

«У Сумській області зареєстрований випадок захворювання на правець, і наразі я констатую, що дитина, яка була хвора, померла. Дівчинка взагалі не була щеплена, і тому у неї не було ніякого захисту від будь-яких інфекцій, починаючи з народження. Якби дитина мала щеплення, згідно зі своїм віком, хворобу можна було б не тільки попередити, а як результат, смерті можна було уникнути», – наголосила посадовець.

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За її інформацією, дитина виховувалася у багатодітній родині. Окрім неї у сім’ї є ще шестеро дітей. Дівчинка поранила ногу об дерево, коли гралася на подвір’ї. Батьки обробляли рану вдома самостійно. До медзакладу звернулися лише тоді, коли постраждала була у важкому стані. Спочатку дівчинка лікувалася у Лебединській ЦРЛ, а потім її перевезли до Сум. 17 серпня дитині ввели сироватку, проте врятувати життя так і не вдалося.

*** Правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Від важких форм захворювання смертність сягає більше 50%. Запобігти правцю можна тільки вакцинацією.

За інформацією місцевих ЗМІ, загалом на Сумщині щеплення від коклюшу, дифтерії та правця мають лише 24% дітей віком до одного року, а ревакцинацію пройшли тільки 50% дітей області.