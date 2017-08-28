У Києві поліцейський організував виробництво амфетаміну

Слідчими прокуратури міста Києва спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України затримано групу наркодилерів, у тому числі діючого працівника поліції, який організував злочинну діяльність та забезпечував її прикриття.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

"До злочинної групи, яку організував оперуповноважений відділу столичного главку поліції, він залучив чотирьох місцевих мешканців віком від 25 до 29 років. Зловмисники діяли з квітня 2015 року. В орендованих помешканнях, використовуючи спеціальне обладнання, вони незаконно виготовляли психотропну речовину – амфетамін, яку у подальшому оптом реалізовували дрібним наркозбувачам. Для уникнення викриття місце розташування нарколабораторії постійно ними змінювалось", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, під час обшуків за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили та вилучили понад 2,5 кг порошкоподібної речовини амфетамін та близько 3,4 літрів цієї ж речовини у рідкому виді, пігулки екстазі, приладдя, а також хімічні реактиви, необхідні для виготовлення психотропних речовин.

Як повідомляють у прокуратурі, на даний час 5 затриманим особам, у тому числі поліцейському, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою) КК України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.