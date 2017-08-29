У Львові двоє немовлят через кашлюк потрапили до реанімації

Двоє немовлят віком 1,5 та 2 місяці потрапили до реанімації через захворювання на кашлюк. Діти живуть у різних родинах та у різних районах Львова. Про це повідомила ZAXID.NET головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

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Де підхопило інфекцію 1,5-місячне немовля, невідомо. У родині ніхто не хворів, але батьки часто гуляли з дитиною на дитячому майданчику.

У сім’ї, де живе двомісячний малюк, на кашлюк хворіла старша 3-річна дитина. Щеплення проти кашлюку, за словами лікарів, вона також не мала.

Батьки не відразу зрозуміли, що у немовлят кашлюк, думали якась респіраторна інфекція, деякий час лікували дітей, але їм ставало дедалі гірше. Зараз немовлята у відділенні реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні. Стан важкий, але вони дихають самостійно. Медики роблять усе можливе, аби полегшити їхній стан.

За словами лікарів, підступність кашлюка у тому, що напади кашлю починаються не відразу, а десь з третього тижня хвороби, температура також не відразу підвищується, тому доволі складно відрізнити кашлюк від респіраторних захворювань.

Збудник кашлюка поширюється повітряно-крапельним шляхом, тому ймовірність зараження при контакті з хворим становить до 90% .

Кашлюк – це дуже підступне й небезпечне захворювання. Сильні спазматичні напади кашлю, які характерні для цієї недуги, можуть призвести до затримки дихання, негативно впливають вони і на серцево-судинну систему. Найнебезпечніше захворювання для дітей до року, бо від нестачі кисню вони задихаються, можуть посиніти. Тому при перших проявах нападів кашлю слід відразу звернутися до лікаря.

Єдиним надійним засобом профілактики є вакцинація. За словами Тімко, перше щеплення дітям роблять у 2 місяці, друге – в 4, третє – в 6. У 18 місяців проводять ревакцинацію. Вакцинація в 70-80% попереджає захворювання або ж коли дитина все-таки занедужала, то хвороба проходить у легкій формі.

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Летальність від кашлюку становить 3%. Найвища серед дітей до двох місяців.

За даними Львівського обласного лабораторного центру, на Львівщині за 7 місяців цього року на кашлюк захворіло 166 осіб, з яких майже 95% – діти. Найчастіше хворіють малюки до року – 42,5%, віком від одного до чотирьох років – 38,1%. Серед усіх хворих 92,5% – це діти, які не мали щеплень.

Нагадаємо, що наприкінці липня на Львівщині від кашлюку померла двомісячна дитина, яка підхопила інфекцію від старших дітей, які не були вакциновані від цієї недуги.