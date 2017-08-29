У Миколаєві госпіталізували жінку після укусу каракурта

У Миколаєві госпіталізували 75-річну жінку внаслідок укусу павука каракурта.

Читайте такожВ Україні не зареєстровано жодного препарату проти ботулізму, отрут змій та каракуртів - МОЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА, сигнал про нещасний випадок надійшов 29 серпня о 06.10, а укус стався 26 серпня.

Зазначається, що павук укусив жінку, коли вона була на городі.

Постраждала знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості.