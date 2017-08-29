У Миколаєві госпіталізували жінку після укусу каракурта
13:01, 29 серпня 2017Новини регіонів
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Павук укусив жінку, коли вона була на городі.
Постраждала знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості / Фото: УНІАН
У Миколаєві госпіталізували 75-річну жінку внаслідок укусу павука каракурта.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА, сигнал про нещасний випадок надійшов 29 серпня о 06.10, а укус стався 26 серпня.
Зазначається, що павук укусив жінку, коли вона була на городі.
Постраждала знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості.
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