У Харкові зафіксовано захворювання на малярію у іноземця з Гвінеї

У Харкові зареєстрували завізний випадок малярії в іноземного громадянина, який перебував у місті Канакрі Республіки Гвінея.

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Як повідомили УНІАН у Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ, при проведенні епідеміологічного розслідування встановлено, що у хворого спостерігалися підвищена температура тіла до 39 градусів, озноб, слабкість. Пацієнта госпіталізували до обласної клінічної інфекційної лікарні, де було встановлено діагноз "малярія".

За місцем проживання хворого було проведено епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів.

*** Малярія входить до групи захворювань, які важко піддаються лікуванню, що робить її небезпечною для здоров’я. Епідеміологи попереджають, якщо після відвідування країни з тропічним кліматом у вас виникла лихоманка, з’явились головний біль, біль у м’язах, негайно звертайтесь до лікаря.