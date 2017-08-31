Київський центр крові об'єднають зі станцією переливання крові Південно-Західної залізниці

Київський міський центр крові планують реорганізувати шляхом злиття з державним підприємством “Дорожна станція переливання крові Південно-Західної залізниці”.

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Як повідомляє прес-служба Київради, наразі в комісіях міськради розглядається відповідний проект рішення про утворення комунального некомерційного підприємства “Київський міський центр крові”.

Зокрема повідомляється, що його вже погодила постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

За підрахунками Департаменту охорони здоров’я КМДА, злиття дозволить створити єдину потужну службу крові, яка зможе збільшити об’єми заготівлі донорської крові та при цьому мінімізувати фінансові витрати зі столичного бюджету. Злиття двох структур також необхідне, оскільки Київський міський центр крові має застаріле майно, а після реорганізації, за структурою буде закріплено обладнання та устаткування державного підприємства “Дорожна станція переливання крові Південно-Західної залізниці”.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Дмитра Турчака, оснащення Київського міського центру крові апаратурою і обладнанням знаходиться на рівні 80-90 років. Протягом останніх 12-ти років матеріально-технічна база не оновлювалась.

«Обладнання морально застаріло. Загалом зношеність основних фондів служби крові досягла 85-95%. За рахунок об’єднання закладів та введення централізованого обстеження заготовленої донорської крові частково вирішиться питання кадрового дефіциту. Брак лікарів та медперсоналу лабораторної служби одного закладу буде покрито за рахунок профільних працівників іншого”, - прокоментував він.

Проект рішення має також розглянути постійна комісія Київради з питань власності. Після цих погоджень його винесуть на розгляд депутатського корпусу на пленарному засіданні.