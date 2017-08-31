У столиці планують реорганізувати стоматологічну галузь

Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту погодила проект рішення «Про створення комунального некомерційного підприємства «Київська стоматологія».

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Про це повідомляє прес-служба Київради.

Зокрема повідомляється, що проект рішення передбачає злиття 14 стоматологічних закладів охорони здоров’я Києва та утворення на їх базі комунального підприємства «Київська стоматологія».

Як повідомляється, стан матеріально-технічного забезпечення стоматологічних лікарень столиці знаходиться в критичному стані. Зокрема, критичною є зношеність стоматологічного обладнання в лікувальних закладах Києва, близько 70% обладнання підлягає заміні. Недостатнім також є оснащення таких лікарень діагностичним та фізіотерапевтичним обладнанням.

Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Дмитро Турчак пояснив, що за останні роки бюджетне фінансування стоматологічної галузі не було достатнім. Коштів вистачає лише на заробітну плату персоналу та на комунальні послуги закладів. Фінансування видатків на вироби медичного призначення, медичну техніку, стоматологічні матеріали та на лікарські засоби наразі відсутнє в достатньому обсязі. Він додав, що в нинішніх умовах лікарні позбавлені ресурсів та фінансової самостійності для того, аби фінансово мотивувати працівників.

За словами Турчака, прийняття рішення допоможе оптимізувати існуючу мережу лікувально-профілактичних закладів Києва, покращити рівень надання медичних послуг та підвищити стоматологічне здоров’я киян, поліпшити матеріально-технічне забезпечення лікарень та їх персоналу.

Проект рішення також має розглянути постійна комісія Київради з питань власності. Після всіх погоджень в комісіях проект буде винесений на розгляд депутатського корпусу на засідання Київради.