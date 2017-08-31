У Харкові медики військового шпиталю надали допомогу 20,5 тисячам військовослужбовців

У Харкові фахівці Військово-медичного клінічного центру Північного регіону з початку проведення антитерористичної операції (АТО) надали допомогу 20,5 тисячам військовослужбовців.

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Про це повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

За відомостями Міноборони, фахівці медустанови за час проведення АТО прийняли в Харкові близько 20,5 тис. воїнів і правоохоронців, постраждалих на Луганщині та Донеччині. Із усіх цих пацієнтів, приблизно 5 тис. доставлені із бойовими травмами, 3,3 тис. були поранені, решта – лікувалися від різних захворювань.

Також зазначається, що за час проведення АТО майже усі військовослужбовці Військово-медичного клінічного центру Північного регіону направлялися у відрядження на Донбас.

За словами командування військово-медичної установи, влітку, а особливо із початком, так званого «шкільного перемир’я», кількість пацієнтів, які поступали зі східних регіонів держави дещо зменшилася. Так, протягом серпня поточного року до них надійшло близько 50 поранених чи травмованих українських воїнів.