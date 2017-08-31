У Києві на Подолі відкрито нову медичну амбулаторію

У Києві для жителів Подолу запрацювала амбулаторія загальної практики - сімейної медицини сучасного європейського зразка.

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Про це повідомляє прес-служба Київського міського голови Віталія Кличка.

Зокрема повідомляється, що ця амбулаторія в "Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1" Подільського району відкрита в рамках пілотного проекту з реформування медичної галузі столиці.

На відкритті Кличко нагадав, що донедавна тут була стара поліклініка, у якій наразі зроблено ремонт та впроваджено нову систему надання медичних послуг.

«Я можу сказати, що це європейські стандарти обслуговування пацієнтів», - підкреслив Кличко.

На проведення капітального ремонту та закупівлю обладнання і устаткування амбулаторії з міського бюджету було виділено майже 3,5 млн грн. Амбулаторія обслуговуватиме до 14 тис. жителів району. Тут застосовуватимуться сучасні методи дослідження. Крім того, запроваджена система "Електронна медицина".

Оснащення амбулаторії дозволить робити скринінгові дослідження, в тому числі вимірювання рівня цукру, холестерину та консультування на ВІЛ-інфекцію та інші. В амбулаторії працюють 6 лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікар кабінету «Здорової дитини», завідуючий амбулаторією і медичні сестри, реєстратори та молодший персонал.

Кличко також нагадав, що наприкінці минулого року низка медзакладів Подільського району були підключені до електронної системи Helsi. Амбулаторія, яка відкрилася, також підключена до цієї системи.

«Така електронна черга зручна як для лікарів, так і для пацієнтів. Пацієнти можуть записатися на прийом до лікаря на час, коли їм зручно, і при цьому не виходити з дому і не чекати в чергах. Так само лікарі можуть ефективніше витрачати свій робочий час», - додав мер Києва.

Крім того, зауважив Кличко, пацієнти можуть самостійно обрати лікаря до якого хочуть потрапити на прийом, а лікар отримує зарплату, враховуючи кількість осіб, які до нього звернулися.

«Це - здорова конкуренція. В такий спосіб підвищується рівень медичного обслуговування і якість послуг», - наголосив Кличко.

За даними КМДА, щодня система дозволяє записуватися на прийом до лікарів понад 800 пацієнтам – мешканцям Подолу. І нею вже скористалися більше 35 тисяч жителів району.

Загалом в Києві функціонує тепер 258 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини.