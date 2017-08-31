У Дніпрі 9-річну дівчинку госпіталізували з діагнозом "ботулізм"

Дев'ятирічну дівчинку із діагнозом "ботулізм" шпиталізували у Дніпрі. Напередодні дитина їла копчену мойву, придбану у магазині в одному з районів області, пише ТСН.

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За якийсь час дівчинці стало зле, її відвезли в обласну лікарню в реанімацію. Стан дитини був тяжкий. Їй покращало лише тоді, коли дівчинці ввели сироватку - препарат санавіацією екстрено доправили до Дніпра з Києва. Тепер загрози життю дитини немає.

"Вона надійшла з симптомами – втратою зору, подвоєння в очах. Був введений ботуліничний антитоксин, стан дитини в динаміці покращився"", - каже завівудач відділення реанімації лікарні №16.