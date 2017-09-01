Лікарі не змогли врятувати 2-річну дівчинку, яка отруїлася сирими грибами: мати два дні "лікувала" сама
11:00, 01 вересня 2017Новини регіонів
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Мати за недогляд можуть притягнути до відповідальності.
Через згаяний час медики не врятували дитину / hindustantimes.com
У Житомирській області 2-річна дівчинка померла від отруєння грибами.
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Як повідомляється в сюжеті кореспондента ТСН, 18-річна матір пояснила, що дочка з'їла сирих грибів, які росли у дворі у сусідів.
Дівчинці стало погано. Два дні мати намагалася сама допомогти дитині, а коли стан дочки погіршився, звернулася в районну лікарню.
Звідти дитину доставили в обласну дитячу лікарню, але через згаяний час врятувати життя дівчинки медики не змогли.
Мати за недогляд можуть притягнути до відповідальності.
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