Лікарі не змогли врятувати 2-річну дівчинку, яка отруїлася сирими грибами: мати два дні "лікувала" сама

У Житомирській області 2-річна дівчинка померла від отруєння грибами.

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Як повідомляється в сюжеті кореспондента ТСН, 18-річна матір пояснила, що дочка з'їла сирих грибів, які росли у дворі у сусідів.

Дівчинці стало погано. Два дні мати намагалася сама допомогти дитині, а коли стан дочки погіршився, звернулася в районну лікарню.

Звідти дитину доставили в обласну дитячу лікарню, але через згаяний час врятувати життя дівчинки медики не змогли.

Мати за недогляд можуть притягнути до відповідальності.