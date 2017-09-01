У Чернігові донька найстаршої матері України пішла до школи

У Чернігові донька найстаршої матері України Валентини Підвербної - Анна-Марія - пішла в перший клас.

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Як передає кореспондент УНІАН, дівчинка стала ученицею 1-Е класу загальноосвітньої школи №35, розташованої у мікрорайоні Масани, де вона проживає з матір'ю. Дитині виповнилося 6 років у лютому.

На урочистій лінійці до Підвербної і її доньки була прикута увага журналістів, тому жінка закривала дівчинку від камер.

Як повідомила журналістам директор школи Наталія Фара, Підвербна просила нічого не розповідати про дитину.

За її словами, 1-Е клас налічує 22 учні, він є інтернаціональним, оскільки там навчатимуться представники різних народів - українці, роми, грузин, татарин.

Цього року у Чернігівській ЗОШ №35 – 6 перших класів (186 учнів). У школі проведено заходи з енергомодернізації - утеплено фасад, замінено вікна і двері, триває ремонт даху. Це єдиний у мікрорайоні загальноосвітній заклад, у дві зміни тут навчаються понад 1600 учнів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2011 року 65-річна Валентина Підвербна народила дівчинку і стала найстаршою матір'ю України. Вона неоднозначно і часто агресивно реагувала на увагу журналістів та громадськості до себе. Неодноразово звучали заклики збоку громадськості забрати у неї дитину, але жінка виховує дівчинку сама.