У Києві викрито діяльність двох потужних нарколабораторій

Співробітники Служби безпеки України припинили у Києві діяльність двох потужних нарколабораторій.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, було з'ясовано, що ділки організували у складських приміщеннях в різних районах Києва нарколабораторії, де виготовляли прекурсор фенілнітропропен, що використовується для виготовлення психотропних речовин амфетамінового ряду.

Оперативники встановили, що зловмисники щодня реалізовували до п’яти кілограмів прекурсору на суму майже 80 тис. грн. Їхніми клієнтами були наркозалежні з Києва та області.

Під час обшуків у нарколабораторіях та місцях проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили понад 100 кг фенілнітропропену, понад 200 л інших прекурсорів (ртуть, нітроетан, ацетон, соляна і сірчана кислоти) та лабораторне обладнання для виготовлення «продукції». У наркоділків також вилучено банківські картки, через які легалізувались гроші, отримані від нелегального бізнесу.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306 Кримінального кодексу України, трьом організаторам наркобізнесу повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.