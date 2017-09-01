У Харкові відкрили перинатальний центр для новонароджених з наднизькою масою тіла

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Харківської області взяв участь у відкритті нового відділення інтенсивної терапії для новонароджених з екстремально низькою масою тіла.

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Як повідомляє прес-служба глави держави, за словами Порошенка, Харківська область зробила вагомий крок до створення сучасної системи надання якісної медичної допомоги в частині охорони материнства і дитинства.

Президент наголосив на важливості медичної реформи і висловив сподівання, що з початком роботи Верховної Ради народні депутати проголосують закони, необхідні для впровадження позитивних змін в системі охорони здоров’я.

«Реформи – це не просто підвищення заробітної платні, хоча це й надважливо. Це відновлення справедливості. Мало хто знає як важко і як довго вчитися на лікаря. Постійно треба вчитися і поновлювати знання. Рівень доходів має бути відповідним. Але той, хто краще працює, той і краще заробляє», - наголосив Порошенко.

Він зазначив, що «медична реформа має відновити справедливість по відношенню до лікарів».

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Президент окремо наголосив на необхідності проведення реформи сільської медицини та запровадження телемедицини. Він підкреслив, що сьогодні сучасне обладнання дає таку можливість: «Якщо людина звернулася в селі, то ми зможемо надати консультацію провідного лікаря, особливо це важливо у складних випадках. Для того, щоб зекономити дорогоцінні хвилини, щоб врятувати життя пацієнту».

«Ми бачимо на власні очі як змінюється країна. Ми бачимо на власні очі, що започатковуються нові проекти», - додав Порошенко.