Керівника медичної частини столичного СІЗО затримали на хабарі
Капітан внутрішньої служби систематично отримувала гроші від родичів підозрюваних за продовження перебування у медичній частині.
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі виконуючу обов'язки начальника медичної частини Державної установи "Київський СІЗО".
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Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.
Правоохоронці встановили, що капітан внутрішньої служби систематично отримувала гроші від родичів підозрюваних за продовження перебування у медичній частині.
«Керівник, зокрема, вимагала 9 тис. грн від жінки одного з них. Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець пропонувала перераховувати гроші на банківську картку свого спільника»,- йдеться в повідомленні.
Зловмисницю затримано у приміщенні слідчого ізолятора після отримання на картку чергового «траншу».
При цьому зазначається, що відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.