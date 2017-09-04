У Дрогобичі відкрито скринінговий центр для для діагностики онкохвороб у жінок

У Дрогобицькій міській лікарні № 3 відкрито Міжрайонний скринінговий центр для діагностики передракових захворювань та раку у жінок.

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Це один із шести центрів у Львівській області, які створені завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України, Світового банку та Департаменту охорони здоров’я ЛОДА в рамках впровадження програми скринінгу серед жінок.

Центр забезпечено обладнанням для проведення гінекологічного огляду із цитологічним дослідженням, обстеження за допомогою кольпоскопу та УЗД дослідження, а також проведення мамографії. Загальна вартість медичного обладнання становить 9,36 млн. грн.

Впродовж роботи мамографа у тестовому режимі, обстежено вже 500 жінок, з них 90% проходили таке обстеження вперше. З обстежених жінок діагностовано 25 випадків злоякісних новоутворень.

У центрі також запроваджено повний цикл ведення електронної медичної картки пацієнта безпосередньо з робочих місць реєстратора, гінеколога, лікаря УЗД, цитолога, рентгенолога та лікаря мамолога. Програмний продукт «Електронний реєстр жіночого населення» проходить тестування і вже скоро запрацює у звичному режимі.

Всі обстеження є безоплатними.

Скринінговий центр в Дрогобичі обслуговуватиме близько 100 тисяч жінок, які проживають у Дрогобицькому районі.