Чернігівщина: матір, яка задушила свою 4-річну дитину, визнали психічно хворою

На Чернігівщині матір, яку підозрюють у вбивстві своєї 4-річної дитини, помістили до обласної психіатричної лікарні.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Згідно з повідомленням, судово-психіатричну експертизу проведено у Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи задля встановлення стану осудності підозрюваної.

За результатами судово-психіатричної експертизи встановлено, що матір малолітньої дитини за своїм психічним станом не могла та не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

31 серпня жінці відповідно до ст. 508 Кримінально-процесуального кодексу України обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.

На даний час у кримінальному провадженні ще проводиться ряд експертиз, після завершення яких, буде прийнято остаточне процесуальне рішення.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня до Срібнянської центральної районної лікарні доставили тіло 4-річної дитини, яке було виявлено за місцем її проживання. Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, причиною смерті дитини стала механічна асфіксія, напад з задушенням.

Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).