На Дніпропетровщині зафіксовано спалах отруєння серед школярів Кам’янського.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі у Дніпропетровській області, за медичною допомогою з симптомами гострої кишкової інфекції (нудота, блювота, підвищена температура тіла) звернулися 7 учнів середньої загальноосвітньої школи № 30 м.Кам’янське Дніпропетровської області.

До інфекційного відділення Кам’янської міської лікарні № 7 було госпіталізовано 5 дітей з різних класів.

Стан перебігу захворювання у дітей середньої важкості.

Зі слів постраждалих, ймовірною причиною захворювання стало вживання гарячих бутербродів з ковбасою та сиром, які вони вживали 1 вересня у шкільній їдальні.

При проведенні епідеміологічного обстеження Держпродспоживслужбою встановлено ряд порушень санітарного законодавства.

Харчоблок закрито. Проведено відбір змивів, проб харчових продуктів, питної води; проведено заключну дезінфекцію та медогляд з бактеріологічним обстеженням контактних.

Протиепідемічні заходи тривають.